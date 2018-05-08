【本港經濟】金管局：銀行持逾萬億票據及債務，提供大流動性緩衝

《經濟通通訊社８日專訊》立法會財經事務委員會會議於下周二（１５日）舉行，根據金管

局提交立法會文件指，金管局按照弱方兌換保證買入合共５１３億港元後，總結餘由約１７９８

億港元逐步下降至４月２０日大約１２８５億港元，其後大約維持在此水平。

總結餘是貨幣基礎的其中一項，是銀行用以應付日常結算的資金，但這只是本地銀行體系港

元流動資金的其中一部分。外匯基金票據和債券同屬貨幣基礎的組成部分，具有高度流動性。在

有需要時，銀行可以將票據作抵押，經貼現窗向金管局以貼現率借入港元隔夜資金作結算和周轉

之用。

目前這些票據及債務的未償還額逾１萬億港元，大部分由銀行持有，在有資金流出時為香港

銀行體系提供相當強大的流動性緩衝，可以減低本港利率出現過份波動的情況。

另外，在港元與美元息差持續擴闊，市場出現買美元沽港元的套息活動下，港元匯率由年初

至今持續轉弱。港元兌美元現貨匯率由１月初約７﹒８１港元兌１美元轉弱至４月１１日

７﹒８５港元兌１美元。

截至今年４月２０日，金管局承接市場的港元賣盤，買入共５１３億港元。儘管這是弱方兌

換保證在２００５年訂於７﹒８５後首度被觸發，但交易有序，市場運作正常，並無跡象顯示有

大規模沽空或衝擊港元的活動。（ｃｙ）

