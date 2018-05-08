【本港經濟】金管局：香港「抗震」力已大大提升，港息短暫性扯高

《經濟通通訊社８日專訊》立法會財經事務委員會將於下周二（１５日）舉行會議，根據金

管局提交予立法會文件指，與１９９７╱９８年相比，香港的「抗震」能力已大大提升，例如現

時香港銀行體系的總結餘、貨幣基礎和外匯基金的外幣資產，都大幅高於２０年前的水平。

此外，２００８年全球金融危機後，國際間致力金融改革，監管趨嚴，銀行在《巴塞爾協定

三》及各種限制下，炒家要像２０年前那樣借入大量港元資金去沽空港元，難度大增。

再加上香港的股票市場規模也比當年大了１２倍，炒家現時要重施「雙邊操控」故技，同時

衝擊香港的貨幣及股票市場，所需資金會是以千億元計。



＊衝擊香港金融市場，所需資金會以千億元計＊



隨著市場上的港元供應因弱方兌換保證被多次觸發而減少，香港銀行同業拆息逐步上升。隔

夜拆息於４月３０日升至０﹒６２厘，相對４月１２日上升了５６點子，同時１個月拆息亦上升

了５２點子至１﹒３１厘。弱方兌換保證被觸發，資金流出港元，是港元利率正常化的必經過程

，亦是聯匯制度設計下的正常運作。

美國聯儲局表明會循序漸進地加息，市場普遍預期美息將持續上調。因此，港息在聯匯制度

下會隨美息逐步上揚，惟在月結、季結或大型招股活動出現時，港息或會因為港元需求大幅增加

而被短暫性扯高。

另外，港元遠期走勢大致與港美息差相乎。在弱方兌換保證被觸發後，港美息差有所收窄，

而１２個月港元遠期折讓亦由弱方兌換保證未被多次觸發前約６００點子輾轉收窄至近期約

４００點子的水平附近徘徊。（ｃｙ）

