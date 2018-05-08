【本港樓市】油塘通風樓物業發展項目，由信置及資本策略合營投得

《經濟通通訊社８日專訊》港鐵（０００６６）今日（８日）宣布，油塘通風樓物業發展項

目由信和置業（０００８３）及資本策略（００４９７）合組之公司騰洋投得。

有關項目位於油塘高超道旁，屬於純住宅項目，地段面積為４﹒３４萬平方呎，住宅樓面面

積上限為３２﹒５３萬平方呎，將興建在油塘通風樓之上，涉及現有鐵路設施的改動及重置工程

，料能提供約５００個單位，預期落成年份為２０２５年。市場預期，地皮估值介乎２９億至

４５億元。（ｃｙ）

