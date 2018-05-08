【企業盈警】桐成（０１６１１）料六個月溢利按年跌５０％

《經濟通通訊社８日專訊》桐成控股（０１６１１）發盈警，預期集團截至３月３１日止六個

月溢利按年跌５０％，至約１００萬元。減少主要歸因於銷售成本增加、勞工成本上升及與搬遷

至新製造設施有關之折舊成本增加，導致毛利率由上年度約２２％降至今年約１４％。

預期集團六個月中期業績將於５月１７日公布。（ｇｌ）

