【企業盈警】正力（０８２８３）料首三個月盈轉虧，僱員開支增加

《經濟通通訊社８日專訊》正力控股（０８２８３）發盈警，集團於截至３月３１日止三個

月盈轉虧，惟收益則按年升２６﹒４％。虧損乃主要歸因於（ｉ）僱員相關開支增加，包括期內

委任兩名執行董事所產生之董事袍金、現有僱員加薪及因開設新Ｓｉｎ Ｍｉｎｇ Ａｕｔｏｃ

ｉｔｙ服務中心而令員工人數增加；及（ｉｉ）Ｓｉｎ Ｍｉｎｇ Ａｕｔｏｃｉｔｙ服務中心

的營運開支增加，包括廠房及設備折舊、租賃開支及專業費用。

集團於截至３月３１日止三個月財務業績將於５月１４日發佈。（ｇｌ）

