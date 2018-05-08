【北水炒Ｄ乜】恒指三萬點拉鋸，北水回升買吉利中石油沽騰訊建行

《經濟通通訊社８日專訊》北水周一回升，全日淨流入１１﹒１４億元人民幣，較上個交易

日多７﹒７８億。周一北水流入最多的個股為吉利、中石油、兗州煤；沽盤最多為騰訊、建行、

舜宇。

周一港股主板成交９５４﹒８６億元，再失千億關；港股通成交額１２５﹒６３億，佔大市

成交１３﹒１６％。

恆指一度高見３０１３８點，惟其後在多隻重磅股回落下，三萬關得而復失，最終收報

２９９９４﹒２６點，全日升６７﹒７６點０﹒２３％。



＊騰訊低見３７５﹒４元，北水大手掟７億＊



騰訊（００７００）弱勢未止，北水大手掟貨７﹒０１億，導致騰訊全日最低曾見

３７５﹒４元，其後跌幅稍為收窄，最終收報３８０元，跌０﹒７３％。騰訊由今年１月歷史新

高４７６﹒６元至今，已蒸發逾兩成；舜宇（０２３８２）升２﹒３６％，北水沽８６２４萬。



＊李書福增持吉利，北水流入近４億＊



吉利（００１７５）獲主席李書福增持２０１５萬股，每股作價２１﹒４７９元，總值

４﹒３３億元。吉利周一升４﹒３１％報２１﹒８元，為全日表現最好藍籌，北水亦流入

３﹒７２億。

資源股造好，兗州煤（０１１７１）漲４﹒１５％，北水流入９６３８萬；中石油

（００８５７）漲２﹒７％，北水買入１﹒１億。



＊平安好醫生滑鐵爐，北水再沽７０００萬平保＊



平安好醫生（０１８３３）掛牌翌日即跌３﹒７４％，失守５４﹒８元招股價，平保

（０２３１８）股價雖升０﹒０７％，但北水仍沽７４８１萬；建行（００９３９）北水沽

１﹒０９億；反而財險（０２３２８）獲北水流入８４２２萬，全日升１﹒３％。（ｅｎ）

