《經濟通通訊社９日專訊》美國總統特朗普宣布美國將退出伊朗核協議，恢復對伊朗實施最
高級別的經濟制裁，伊朗政府已威脅將重新啟動濃縮鈾項目。
英法德已反對美國的做法，歐盟重申將繼續保留協議，但以色列表示支持。
特朗普表示，伊朗核協議本身是災難性的，有根本上的缺陷。他又形容伊朗是一個恐怖政權
，若不退出協議，將招致核武競賽，因伊朗正尋求發展核武。（ｍｎ）
09/05/2018 08:13
【國際要聞】特朗普：美國退出伊朗核協議，實施最高級別經濟制裁
《經濟通通訊社９日專訊》美國總統特朗普宣布美國將退出伊朗核協議，恢復對伊朗實施最
高級別的經濟制裁，伊朗政府已威脅將重新啟動濃縮鈾項目。
英法德已反對美國的做法，歐盟重申將繼續保留協議，但以色列表示支持。
特朗普表示，伊朗核協議本身是災難性的，有根本上的缺陷。他又形容伊朗是一個恐怖政權
，若不退出協議，將招致核武競賽，因伊朗正尋求發展核武。（ｍｎ）
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