《經濟通通訊社９日專訊》橋英控股（０８４６２）發盈警，預期截至今年三月底止，首季
錄得未經審核除稅後溢利約２０萬坡元，較去年同期約９０萬坡元大幅下跌７７﹒８％，主要由
於價格競爭激烈導致自新加坡不同政府機構接到的工作訂單減少，使得相關收益減少。
公司預期將於月內公布首季業績。（ｔｔ）
09/05/2018 09:23
【企業盈警】橋英控股（８４６２）料首季稅後溢利減少近７８％
《經濟通通訊社９日專訊》橋英控股（０８４６２）發盈警，預期截至今年三月底止，首季
錄得未經審核除稅後溢利約２０萬坡元，較去年同期約９０萬坡元大幅下跌７７﹒８％，主要由
於價格競爭激烈導致自新加坡不同政府機構接到的工作訂單減少，使得相關收益減少。
公司預期將於月內公布首季業績。（ｔｔ）
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