【企業盈警】橋英控股（８４６２）料首季稅後溢利減少近７８％

《經濟通通訊社９日專訊》橋英控股（０８４６２）發盈警，預期截至今年三月底止，首季

錄得未經審核除稅後溢利約２０萬坡元，較去年同期約９０萬坡元大幅下跌７７﹒８％，主要由

於價格競爭激烈導致自新加坡不同政府機構接到的工作訂單減少，使得相關收益減少。

公司預期將於月內公布首季業績。（ｔｔ）

