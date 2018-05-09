【企業盈喜】朝威控股（０８０５９）料首季扭虧為盈

《經濟通通訊社９日專訊》朝威控股（０８０５９）發盈喜，預期截至今年三月底止首季將

錄得溢利，去年同期則錄得虧損。

首季扭虧為盈，主要歸因於期內整體收益、毛利增加，以及按公平值計入損益賬之金融資產

錄得淨收益。

公司預期將於本周五（１１日）公布首季業績。（ｔｔ）

