《經濟通通訊社９日專訊》朝威控股（０８０５９）發盈喜，預期截至今年三月底止首季將
錄得溢利，去年同期則錄得虧損。
首季扭虧為盈，主要歸因於期內整體收益、毛利增加，以及按公平值計入損益賬之金融資產
錄得淨收益。
公司預期將於本周五（１１日）公布首季業績。（ｔｔ）
09/05/2018 08:55
【企業盈喜】朝威控股（０８０５９）料首季扭虧為盈
《經濟通通訊社９日專訊》朝威控股（０８０５９）發盈喜，預期截至今年三月底止首季將
錄得溢利，去年同期則錄得虧損。
首季扭虧為盈，主要歸因於期內整體收益、毛利增加，以及按公平值計入損益賬之金融資產
錄得淨收益。
公司預期將於本周五（１１日）公布首季業績。（ｔｔ）
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