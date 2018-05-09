《經濟通通訊社９日專訊》無縫綠色（０８１５０）發盈喜，預期截至２０１８年３月３１
日止三個月將錄得溢利，上一年度同期則出現虧損。主要由於期內ＬＥＤ及相關便攜電子消費產
品的生產和銷售業務大幅增長。
預期首季業績將於明日（１０日）或前後刊發。（ａｌ）
09/05/2018 09:00
【企業盈喜】無縫綠色（０８１５０）料首季度扭虧為盈
《經濟通通訊社９日專訊》無縫綠色（０８１５０）發盈喜，預期截至２０１８年３月３１
日止三個月將錄得溢利，上一年度同期則出現虧損。主要由於期內ＬＥＤ及相關便攜電子消費產
品的生產和銷售業務大幅增長。
預期首季業績將於明日（１０日）或前後刊發。（ａｌ）
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