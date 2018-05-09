《經濟通通訊社９日專訊》據外電引述南韓總統辦公室官員表示，美國國務卿蓬佩奧（Ｍｉ
ｋｅ Ｐｏｍｐｅｏ）料將可以帶回三名被北韓扣押的美國人。此前，美國總統特朗普暗示，該
三名被扣押的美國人可能很快就能獲釋。
該官員亦表示，預計蓬佩奧於訪朝期間，將能敲定美朝峰會的日期。（ａｌ）
09/05/2018 10:14
【美朝破冰】南韓官員：蓬佩奧料可帶回三名被北韓扣押的美國人
《經濟通通訊社９日專訊》據外電引述南韓總統辦公室官員表示，美國國務卿蓬佩奧（Ｍｉ
ｋｅ Ｐｏｍｐｅｏ）料將可以帶回三名被北韓扣押的美國人。此前，美國總統特朗普暗示，該
三名被扣押的美國人可能很快就能獲釋。
該官員亦表示，預計蓬佩奧於訪朝期間，將能敲定美朝峰會的日期。（ａｌ）
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