【美朝破冰】南韓官員：蓬佩奧料可帶回三名被北韓扣押的美國人

《經濟通通訊社９日專訊》據外電引述南韓總統辦公室官員表示，美國國務卿蓬佩奧（Ｍｉ

ｋｅ Ｐｏｍｐｅｏ）料將可以帶回三名被北韓扣押的美國人。此前，美國總統特朗普暗示，該

三名被扣押的美國人可能很快就能獲釋。

該官員亦表示，預計蓬佩奧於訪朝期間，將能敲定美朝峰會的日期。（ａｌ）

