【中日韓峰會】李克強：應加快自由貿易協定磋商及達成ＲＣＥＰ

《經濟通通訊社９日專訊》第七次中日韓領導人會議今日在東京舉行，國務院總理李克強與

日本首相安倍晉三、南韓總統文在寅舉行會晤時發表講話。

李克強表示，中日韓應該加快三邊自由貿易協定的磋商，並盡早達成區域全面經濟夥伴關係

協定（ＲＣＥＰ）。（ｅｙ）

