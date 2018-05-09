《經濟通通訊社９日專訊》第七次中日韓領導人會議今日在東京舉行，國務院總理李克強與
日本首相安倍晉三、南韓總統文在寅舉行會晤時發表講話。
李克強表示，中日韓應該加快三邊自由貿易協定的磋商，並盡早達成區域全面經濟夥伴關係
協定（ＲＣＥＰ）。（ｅｙ）
09/05/2018 10:49
【中日韓峰會】李克強：應加快自由貿易協定磋商及達成ＲＣＥＰ
《經濟通通訊社９日專訊》第七次中日韓領導人會議今日在東京舉行，國務院總理李克強與
日本首相安倍晉三、南韓總統文在寅舉行會晤時發表講話。
李克強表示，中日韓應該加快三邊自由貿易協定的磋商，並盡早達成區域全面經濟夥伴關係
協定（ＲＣＥＰ）。（ｅｙ）
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