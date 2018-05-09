【中日韓峰會】安倍晉三：中日韓同意就北韓問題執行聯合國決議

《經濟通通訊社９日專訊》第七次中日韓領導人會議今日在東京舉行，日本首相安倍晉三表

示，非常高興能夠主持中日韓三國高層峰會，他就兩韓局勢問題緩和，對南韓總統文在寅在朝鮮

問題上的努力表示感謝。安倍晉三又指，中日韓三國領導人就北韓局勢進行了細致的討論，三國

一致認為應執行聯合國決議。（ｅｙ）

