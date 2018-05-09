《經濟通通訊社９日專訊》第七次中日韓領導人會議今日在東京舉行，三國領導人發表特別
聲明，對南韓北韓領導人日前發表的《板門店宣言》表示支持，商定為實現東北亞和平與穩定共
同努力。
三國領導人在聲明中就《板門店宣言》確認完全無核化的目標表示歡迎，期待金正恩及美國
總統特朗普會談取得圓滿成功，促進東北亞的和平與穩定。（ｅｙ）
09/05/2018 11:36
【中日韓峰會】三國領導人共同聲明：歡迎北韓完全無核化
《經濟通通訊社９日專訊》第七次中日韓領導人會議今日在東京舉行，三國領導人發表特別
聲明，對南韓北韓領導人日前發表的《板門店宣言》表示支持，商定為實現東北亞和平與穩定共
同努力。
三國領導人在聲明中就《板門店宣言》確認完全無核化的目標表示歡迎，期待金正恩及美國
總統特朗普會談取得圓滿成功，促進東北亞的和平與穩定。（ｅｙ）
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