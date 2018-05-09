【中日韓峰會】李克強：三國應在多方面達成新「中日韓＋Ｘ」合作

《經濟通通訊社９日專訊》第七次中日韓領導人會議今日在東京舉行，中國國務院總理李克

強在東京與日本首相安倍晉三和韓國總統文在寅舉行了三方會談。李克強會上表示，中國、日本

和韓國應該開展合作，在減少貧困、災害管理和節能方面，達成新的「中日韓＋Ｘ」合作模式。

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