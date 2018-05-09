《經濟通通訊社９日專訊》中日韓三國首腦會議舉行期間，三國工商界舉行峰會。會上通過
三國加強合作以推進自由貿易的共同聲明，呼籲盡快實現基於日中韓自由貿易協定（ＦＴＡ）、
東亞區域全面經濟夥伴關係協定（ＲＣＥＰ）等公平規則的經濟圈。
峰會由日本經濟團體聯合會、中國國際貿易促進委員會、大韓商工會議所共同主辦，中方派
出了來自汽車、建築、商貿及金融等行業的人士出席。
聲明包括就在第三國完善基礎設施展開合作外，以及確認將在包括人工智能（ＡＩ）、大數
據等革新技術在內的領域開展合作。（ｅｙ）
09/05/2018 16:05
【中日韓峰會】三國工商界舉行峰會，共同呼籲盡快實現東亞經濟圈
《經濟通通訊社９日專訊》中日韓三國首腦會議舉行期間，三國工商界舉行峰會。會上通過
三國加強合作以推進自由貿易的共同聲明，呼籲盡快實現基於日中韓自由貿易協定（ＦＴＡ）、
東亞區域全面經濟夥伴關係協定（ＲＣＥＰ）等公平規則的經濟圈。
峰會由日本經濟團體聯合會、中國國際貿易促進委員會、大韓商工會議所共同主辦，中方派
出了來自汽車、建築、商貿及金融等行業的人士出席。
聲明包括就在第三國完善基礎設施展開合作外，以及確認將在包括人工智能（ＡＩ）、大數
據等革新技術在內的領域開展合作。（ｅｙ）
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