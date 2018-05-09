《經濟通通訊社９日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０４２０點，升２點，低水１１６
點，最新報３０４２１點，升３點，低水１１５點，合約成交２４１３張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２１４５點，升５點，低水４０點，最新報１２１
４２點，升２點，低水４３點，合約成交５１７張。（ｃｈ）
09/05/2018 18:02
【夜期時段】即月期指最新報３０４２１點，升３點，低水１１５點
《經濟通通訊社９日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０４２０點，升２點，低水１１６
點，最新報３０４２１點，升３點，低水１１５點，合約成交２４１３張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２１４５點，升５點，低水４０點，最新報１２１
４２點，升２點，低水４３點，合約成交５１７張。（ｃｈ）
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