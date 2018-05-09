【香港政情】區諾軒憂區議會拒港獨或自決派參選是權利及制度倒退

《經濟通通訊社９日專訊》有報道指，主張港獨或自決的人士，極有可能不能參選明年的區

議會選舉。議會陣線區諾軒擔心，若區議會也要使用立法會選舉時，選舉主任因參選人的政治立

場而取消其資格的機制，是政治權利及制度的倒退。

他認為，區議會是視乎參選人是否長期服務街坊、在社區耕耘，若有意參選者連是否可入閘

都不清楚，對選舉並不公平，亦令其心血付諸東流。

區諾軒亦質疑，昨日講港獨、今日講自決都不能參選，他日會否連講「結束一黨專政」都會

失去參選權利。（ｃｗ）（ｚｚ）

