《經濟通通訊社９日專訊》２４名民主派立法會議員今去信國家主席習近平，要求中央政府
立即停止對諾貝爾和平獎得主劉曉波遺孀劉霞的監控。
公民黨立法會議員郭家麒表示，在早前的報道中得知劉霞因長時間被監控而導致情緒崩潰，
擔心她短期內會自尋短見。他指，國家主席習近平不斷強調要依法治國，而中國公民在憲法中享
有人身自由的權利，促請中央政府履行憲法，還劉霞人身、通訊及出入境自由，讓她過平靜的生
活。（ｃｗ）（ｚｚ）
09/05/2018 15:23
【香港政情】２４名民主派議員去信國家主席習近平促停止監控劉霞
《經濟通通訊社９日專訊》２４名民主派立法會議員今去信國家主席習近平，要求中央政府
立即停止對諾貝爾和平獎得主劉曉波遺孀劉霞的監控。
公民黨立法會議員郭家麒表示，在早前的報道中得知劉霞因長時間被監控而導致情緒崩潰，
擔心她短期內會自尋短見。他指，國家主席習近平不斷強調要依法治國，而中國公民在憲法中享
有人身自由的權利，促請中央政府履行憲法，還劉霞人身、通訊及出入境自由，讓她過平靜的生
活。（ｃｗ）（ｚｚ）
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