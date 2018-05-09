《經濟通通訊社９日專訊》立法會大會今日繼續審議撥款條例草案的第二個環節，辯論財政
司司長及議員提出的６７個修正案。立法會主席梁君彥於下午４時許表示，將於今晚約６時半左
右結束議員就修正案的發言，然後請政府官員回應。他預，料有關程序可以明早（１０日）約
１１時半完成，之後便會逐一表決修正案，之後再進入下一環節處理其他事項。（ｃｗ）
（ｚｚ）
09/05/2018 16:42
【香港政情】梁君彥預計明日１１點半可完成撥款草案的修正案討論
《經濟通通訊社９日專訊》立法會大會今日繼續審議撥款條例草案的第二個環節，辯論財政
司司長及議員提出的６７個修正案。立法會主席梁君彥於下午４時許表示，將於今晚約６時半左
右結束議員就修正案的發言，然後請政府官員回應。他預，料有關程序可以明早（１０日）約
１１時半完成，之後便會逐一表決修正案，之後再進入下一環節處理其他事項。（ｃｗ）
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