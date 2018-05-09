【香港政情】梁美芬：政府應制定清晰的選舉指引助選舉主任裁決

《經濟通通訊社９日專訊》有報道指，主張港獨或自決的人士，極有可能不能參選明年的區

議會選舉。經民聯立法會議員梁美芬表示，一直認為立法會和區議會在是否符合《基本法》的要

求應該是一致的，而確認書可以是其中一個形式。建議政府應該制訂清晰的選舉指引，列明在甚

麼情況下，選舉主任會視該參選人是不符合參選資格，相信對所有人都有好處。（ｃｗ）

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