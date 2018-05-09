【新股上市】傳騰訊音樂擬年底前於美國或香港上市，騰訊不予置評

《經濟通通訊社９日專訊》有消息稱，騰訊音樂將在２０１８年末登錄美股或港股上市，並

開始邀請獨家投行投標，計劃在年底之前上市，擬融資３０ ４０億美元，其估值將超過２５０

億美元。

騰訊對有關傳聞回應稱，對非官方消息不予置評。（ｂｉ）

