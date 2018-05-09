【貿易開戰】美國商務部長羅斯：美中貿易建議相距甚遠

《經濟通通訊社９日專訊》美國商務部長羅斯在華盛頓的一個論壇上談及上周赴北京參與貿

易磋商時表示，中美雙方在進行「實質性的、非常高級別、非常詳細的對話」，但兩國的立場「

就目前而言相距甚遠」。

他說，中美雙方花了約３０個小時進行非常高級別的討論；美方向中方提交了一份文件，詳

細列出了美方在商品、服務、市場准入、知識產權上的各種要求，而中方稍後亦提交了一份清單

作為回應。「你可以想象，它與我們的相距甚遠」。（ｌｃ）

