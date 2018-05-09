《經濟通通訊社９日專訊》美國商務部長羅斯在華盛頓的一個論壇上談及上周赴北京參與貿
易磋商時表示，中美雙方在進行「實質性的、非常高級別、非常詳細的對話」，但兩國的立場「
就目前而言相距甚遠」。
他說，中美雙方花了約３０個小時進行非常高級別的討論；美方向中方提交了一份文件，詳
細列出了美方在商品、服務、市場准入、知識產權上的各種要求，而中方稍後亦提交了一份清單
作為回應。「你可以想象，它與我們的相距甚遠」。（ｌｃ）
09/05/2018 09:11
【貿易開戰】美國商務部長羅斯：美中貿易建議相距甚遠
《經濟通通訊社９日專訊》美國商務部長羅斯在華盛頓的一個論壇上談及上周赴北京參與貿
易磋商時表示，中美雙方在進行「實質性的、非常高級別、非常詳細的對話」，但兩國的立場「
就目前而言相距甚遠」。
他說，中美雙方花了約３０個小時進行非常高級別的討論；美方向中方提交了一份文件，詳
細列出了美方在商品、服務、市場准入、知識產權上的各種要求，而中方稍後亦提交了一份清單
作為回應。「你可以想象，它與我們的相距甚遠」。（ｌｃ）
|生財有道09/05/2018
【無人經濟】自助洗衣店 四日開一間
|國際動態09/05/2018
華納音樂沽75% Spotify持股 套31億
|板塊分析08/05/2018
成本回落 需求穩升 火電股浴火重生
|剖析天下08/05/2018
日本經濟處擴張區間 通脹見2%可能性不高
|剖析天下08/05/2018
【FOCUS】多項指標考驗人幣穩定 關注鶴叔下周美國行
|國際動態08/05/2018
工潮14日 法財長：法航可隨時消失
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰