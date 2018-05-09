《經濟通通訊社９日專訊》據外電報道，中國常駐世界貿易組織（ＷＴＯ）代表張向晨日前
在世界貿易組織（ＷＴＯ）總理事會上表示，美國正挑戰世貿組織的基本指導原則，通過阻礙上
訴機構成員遴選進程，對全球進口鋼鐵徵收關稅和威脅再對５００億美元中國進口商品徵收關稅
，這是「危險的和毀滅性的」。
他並表示，美方「３０１調查」報告歪曲事實，認為在「３０１條款」調查中，美國本質上
想從中國獲得的是自由的市場准入，這應通過雙邊投資談判來實現而不是明目張膽的脅迫。
（ｌｃ）
09/05/2018 11:02
【貿易開戰】中國指責美國綁架世貿組織上訴機構成員遴選程序
《經濟通通訊社９日專訊》據外電報道，中國常駐世界貿易組織（ＷＴＯ）代表張向晨日前
在世界貿易組織（ＷＴＯ）總理事會上表示，美國正挑戰世貿組織的基本指導原則，通過阻礙上
訴機構成員遴選進程，對全球進口鋼鐵徵收關稅和威脅再對５００億美元中國進口商品徵收關稅
，這是「危險的和毀滅性的」。
他並表示，美方「３０１調查」報告歪曲事實，認為在「３０１條款」調查中，美國本質上
想從中國獲得的是自由的市場准入，這應通過雙邊投資談判來實現而不是明目張膽的脅迫。
（ｌｃ）
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