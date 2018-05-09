【中朝關係】金正恩向習近平發感謝信，將進一步密切朝中戰略協作

《經濟通通訊社９日專訊》朝鮮領導人金正恩時隔４０多天再次訪問中國，在大連與中國國

家主席習近平會面。金正恩結束訪問回國後，朝中社刊登金正恩致習近平的感謝信。

金正恩在感謝信中稱，由衷感謝習近平熱情歡迎和盛情款待，並強調雙方再次會晤將進一步

密切朝中戰略協作，為朝鮮半島長治久安作出積極貢獻。金正恩還表示，在跨世紀跨時代的朝中

友誼與時俱進之際，雙方會晤為增進朝中親密友好的特殊關係和同志般的互信、加強共建社會主

義偉業的互助注入活力。（ｃｔ）

