《經濟通通訊社９日專訊》朝鮮領導人金正恩時隔４０多天再次訪問中國，在大連與中國國
家主席習近平會面。金正恩結束訪問回國後，朝中社刊登金正恩致習近平的感謝信。
金正恩在感謝信中稱，由衷感謝習近平熱情歡迎和盛情款待，並強調雙方再次會晤將進一步
密切朝中戰略協作，為朝鮮半島長治久安作出積極貢獻。金正恩還表示，在跨世紀跨時代的朝中
友誼與時俱進之際，雙方會晤為增進朝中親密友好的特殊關係和同志般的互信、加強共建社會主
義偉業的互助注入活力。（ｃｔ）
09/05/2018 10:41
【中朝關係】金正恩向習近平發感謝信，將進一步密切朝中戰略協作
《經濟通通訊社９日專訊》朝鮮領導人金正恩時隔４０多天再次訪問中國，在大連與中國國
家主席習近平會面。金正恩結束訪問回國後，朝中社刊登金正恩致習近平的感謝信。
金正恩在感謝信中稱，由衷感謝習近平熱情歡迎和盛情款待，並強調雙方再次會晤將進一步
密切朝中戰略協作，為朝鮮半島長治久安作出積極貢獻。金正恩還表示，在跨世紀跨時代的朝中
友誼與時俱進之際，雙方會晤為增進朝中親密友好的特殊關係和同志般的互信、加強共建社會主
義偉業的互助注入活力。（ｃｔ）
|生財有道09/05/2018
【無人經濟】自助洗衣店 四日開一間
|國際動態09/05/2018
華納音樂沽75% Spotify持股 套31億
|板塊分析08/05/2018
成本回落 需求穩升 火電股浴火重生
|剖析天下08/05/2018
日本經濟處擴張區間 通脹見2%可能性不高
|剖析天下08/05/2018
【FOCUS】多項指標考驗人幣穩定 關注鶴叔下周美國行
|國際動態08/05/2018
工潮14日 法財長：法航可隨時消失
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰