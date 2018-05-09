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即市新聞

09/05/2018 13:30

【京城近觀】北京西站，騙子的集散地？

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明９日北京專電》最近，一篇「北京西站，一場無耻騙局下的
眾生相」的網文又再刷爆朋友圈，朋友多有同感，我點開一看，發現是一篇去年的舊聞，一名乘
客把自己在北京西站被騙的經歷詳細地寫了出來，希望看到的人不要再被騙。舊聞當新聞，仍然
成功引來成很大的關注，使很多人產生共鳴。
　
＊趕時間的旅客最易被騙＊
　
　　走進到北京西站前面的廣場，你會感到跟建成更早的北京站、建成更晚的北京南站都有明顯
的差別，空氣飄著奇怪的味道，仔細分辨的話，可能會發現有的是盒飯味、有的杯面味、有的是
汗臭味……這裡的衛生情況比較差，相對別的火車站，這裡的農民工明顯更多一些，可能跟這裡
靠站的火車比高鐵更多一些有關，蓬頭垢面、拿著大大包裹的農民工，三三兩兩地坐在地上，有
的無聊地盯著往來的行人，有的倒頭大睡，但這些農民工大都不是騙子的目標，而是趕時間的旅
人。
　　北京西站是鼎鼎大名的「四難」之地，進站難，出站難，接人難，停車難。所謂人生路不熟
，騙子專門騙外地人，火車站是最多外地人的地方，順理成章地成為了騙子集散地。很多旅客來
到火車站都會碰到一些問題。雖然網購發達，在網上已經成功買到票，但是，匆忙趕到火車站，
一臉迷惘，偌大的火車站不知該上哪裡取票；或者，好不容易找到了取票機，機器卻有問題，取
不了票；內地有的高鐵站可以刷身分證進站，有的乘客直接自信的走到進站口亮出身份證，卻被
告知必須換取紙質車票，臉上除了三個大問號，外加十條黑線，老老實實去換票，實在也沒有別
的方法。到底甚麼情況下要換票？甚麼情況不要換票？一般的攻略只是列表說明自助取票機在哪
，但是考慮到「北京西站南廣場東」八個字裡面東南西北四個方位都包括了的這種繞口令，很多
人實在是沒辦法快速的取出票來，在時間的壓逼下，騙子瞄準慌亂的乘客，有太多的機會乘虛而
入。
　　北京西站的廣場前，有不少執勤民警和站內工作人員在巡視，但有專家指出，多頭執法，很
容易出現推諉責任的情況。騙子裝成志願者，「幫助」有需要的乘客快速取票，騙取數十元至數
百元不等。一來趕時間，二來舉證難，加上金額太少，不足５０００元不會引起警察的重視，被
騙後的旅客大都選擇忍氣吞聲。
　
＊把被騙經歷寫在網上說不定更快取回公道＊
　
　　說到北京西站，建站的時間說長不長，說短不短，已有超過２０年歷史。北京西站的規劃構
思早於１９５９年北京站建成以後便開始，但幾次都因為政治、經濟原因而擱置。上世紀８０年
代末，北京樞紐鐵路客運能力緊張的問題越趨嚴重，當時只有北京站一個主要客運站和兩個設備
落後的輔助客運站北京北站和北京南站，根本無法應付急遽增加的運輸需求，修建北京西站成為
逼切需要，北京西站在１９９６年正式開通運營。
　　北京西站選址在蓮花池畔，蓮花池在歷史上曾作為金中都太液池，遼金時期是北京的主要水
源，具有很高的歷史價值。現在的北京西站，雖然整個建築比起北京站更大更堂皇更有氣派，卻
看不出甚麼歷史價值，變成騙子集散地。曾有網民戲言：「微博報警，Ｔｗｅｅｔｅｒ治國」，
被騙後若想取得公道，把經歷寫在網上說不定更快一些。
　　「兩三百元，騙了就騙了」是不少人的想法，小記在北京這麼多年，暫時還沒有在火車站被
騙過的經歷，總結了小小心得。怎麼減低被騙的機會呢？在火車站走路，要目不斜視，直行直過
，不管甚麼人叫都要像耳聾一樣聽而不聞，招手也要視而不見，擋在面前了直接繞過去走。臉上
十二分警剔的樣子，滿臉擺著：「我已看穿你們這些騙子的技倆，不管是買車票的、住宿的、一
日遊的、打黑車的，全部別想著騙我。」說到底，一個交通設施如果能高效率，火車停在站台上
，旅客能以最短的距離、最少的時間、最快的速度上車，相信一定能減少不少問題。

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