【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶８１點子，報６﹒３７５７

《經濟通通訊社９日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒３７３３，較上個交易日跌５９

點子。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開８１點子，報６﹒３７５７，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒３６７６。（ｌｃ）

