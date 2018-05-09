《經濟通通訊社９日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒３７３３，較上個交易日跌５９
點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開８１點子，報６﹒３７５７，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒３６７６。（ｌｃ）
09/05/2018 09:39
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶８１點子，報６﹒３７５７
《經濟通通訊社９日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒３７３３，較上個交易日跌５９
點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開８１點子，報６﹒３７５７，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒３６７６。（ｌｃ）
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