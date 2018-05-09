【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌１０８點子，報６﹒３７８４

《經濟通通訊社９日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒３７８４，較

上個交易日４時３０分收盤價跌１０８點子。全日在６﹒３８３０至６﹒３７０８之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１００點子，報６﹒３７６２。

今日人民幣兌一美元中間價報６﹒３７３３，較上個交易日跌５９點子。（ｌｃ）

