《經濟通通訊社９日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒３７８４，較
上個交易日４時３０分收盤價跌１０８點子。全日在６﹒３８３０至６﹒３７０８之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１００點子，報６﹒３７６２。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒３７３３，較上個交易日跌５９點子。（ｌｃ）
09/05/2018 17:00
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌１０８點子，報６﹒３７８４
《經濟通通訊社９日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒３７８４，較
上個交易日４時３０分收盤價跌１０８點子。全日在６﹒３８３０至６﹒３７０８之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１００點子，報６﹒３７６２。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒３７３３，較上個交易日跌５９點子。（ｌｃ）
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