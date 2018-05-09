《經濟通通訊社９日專訊》市場消息指，人行今日６００億元（人民幣．下同）７天期、
４００億元１４天期逆回購公開市場操作。
公開市場今日有２０００億元７天期逆回購到期，即今日淨回籠１０００億元。（ｌｃ）
09/05/2018 09:19
【人行收水】消息稱人行進行１０００億逆回購，淨回籠１０００億
《經濟通通訊社９日專訊》市場消息指，人行今日６００億元（人民幣．下同）７天期、
４００億元１４天期逆回購公開市場操作。
公開市場今日有２０００億元７天期逆回購到期，即今日淨回籠１０００億元。（ｌｃ）
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