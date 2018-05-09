【人行收水】人行７、１４天期逆回購利率持平，淨回籠１０００億

《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行公布，今日進行的６００億元（人民幣．下同）７天期

逆回購中標利率為２﹒５５％；４００億元１４天期逆回購中標利率為２﹒７０％，兩者均與上

次持平。

公開市場今日有１０００億元逆回購到期，即今日淨回籠１０００億元。（ｌｃ）

