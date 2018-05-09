【貿易開戰】商務部：中方接受邀請，劉鶴適當時候赴美磋商

《經濟通通訊社９日專訊》商務部就美邀約中方派團赴美進行經貿磋商作出回應指，中方已

收到美國財政部長努欽的來信，正式邀請習近平主席特使、國務院副總理、中美全面經濟對話牽

頭人劉鶴訪美，就雙邊經貿問題繼續磋商。中方已接受邀請，同意在適當時候赴美磋商，雙方工

作團隊正在保持密切溝通。（ｌｃ）

