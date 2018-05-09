《經濟通通訊社９日專訊》針對有媒體報道，中興（００７６３）（深：００００６３）因
受美國禁令影響，正在推動出售手機業務。《每日經濟新聞》引述中興終端戰略及市場部副總經
理呂錢浩回應指：「想起了居然ＰＳ馬化騰微信回覆的那篇熱文，用ＰＳ來博眼球，這就是背離
媒體人的夢想和原則。」
另外，針對華為、ＯＰＰＯ、小米等公司參與「中興出售手機業務」的報道，華為和
ＯＰＰＯ方面對此作出否認。華為表示，其未聽說這方面的相關消息，不作評論，而ＯＰＰＯ相
關負責人則稱，沒有這事。（ｂｉ）
09/05/2018 17:31
【禁制中興】中興回應售手機業務：想起ＰＳ馬化騰微信回覆的熱文
《經濟通通訊社９日專訊》針對有媒體報道，中興（００７６３）（深：００００６３）因
受美國禁令影響，正在推動出售手機業務。《每日經濟新聞》引述中興終端戰略及市場部副總經
理呂錢浩回應指：「想起了居然ＰＳ馬化騰微信回覆的那篇熱文，用ＰＳ來博眼球，這就是背離
媒體人的夢想和原則。」
另外，針對華為、ＯＰＰＯ、小米等公司參與「中興出售手機業務」的報道，華為和
ＯＰＰＯ方面對此作出否認。華為表示，其未聽說這方面的相關消息，不作評論，而ＯＰＰＯ相
關負責人則稱，沒有這事。（ｂｉ）
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