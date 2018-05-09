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09/05/2018 11:03

【ＦＯＣＵＳ】退出核協議侵侵變身壞蛋掌門，中國或藉機暗渡陳倉

　　【ＦＯＣＵＳ】一頭金髮的特朗普，愈來愈像搗亂專家Ｍｉｎｉｏｎｓ（小黃人），用層出
不窮的惡作劇搞到天下大亂。繼退出巴黎氣候協定、跨太平洋夥伴關係協定（ＴＰＰ）、聯合國
教科文組織（ＵＮＥＳＣＯ）後，特朗普今日凌晨再宣布退出伊朗核協議，勢掀起中東局勢動盪
，蝴蝶效應除了推高國際油價，更可能增添即將舉行的美朝談判不確定性。特氏侵侵點燃中東
「火藥桶」之餘，和中國的貿易戰亦沒有讓步收手之意；面對狂人當政的美國到處「撩交打」，
中國近日與朝鮮、印度、日本的關係突破尤為耐人尋味。

＊油價或攀８０美元，增新興市場風險＊

　　由中美俄英法德六國與伊朗於２０１５年締結的核協議，旨在通過限制伊朗發展核武，換取
國際社會解除對伊朗制裁。但特朗普對該協議一直嗤之以鼻，早在競選總統時就揚言上任後的首
要任務就是廢除它。如今，侵侵押上美國的國家公信力，不顧法國、德國、英國、俄羅斯等的強
烈反對為自己的競選承諾「找數」，再顯其狂人作派。
　　美國財政部已表示，對伊朗石油制裁將在１８０天後重新實施。倘若身為ＯＰＥＣ第三大成
員的伊朗遭限制原油出口，全球供應缺口或達至少每日５０萬桶，今年迄今已累升１２％的國際
油價，短期或突破８０美元關口。
　　瑞銀於最新研究報告就指，各國央行將初步審視高油價對通脹的影響。該行將繼續保持對油
價上漲疊加關稅等其他限制提升通脹預期的警惕。該行強調，聯儲加快美國貨幣緊縮可能加劇新
興市場資產的風險，逼使這些國家的央銀推高利率並限制經濟增長。如果這種壓力加劇，此可能
會導致風險胃納重新評估。

＊伊朗擬重啟鈾濃縮，中東火藥桶點燃＊

　　除了推升油價，美國預告實施的對伊制裁將令與伊朗有生意往來的外國企業陷入困境，並加
劇中東爆發軍事衝突和軍備競賽的風險。伊朗總統魯哈尼最新稱，「美國不尊重自身做出的承諾
……我已命令伊朗原子能組織，準備開始工業級別的鈾濃縮。」
　　伊朗的死對頭以色列周二（８日）就對敘利亞首都大馬士革的一處軍事據點實施了空中打擊
。坊間擔心，伊朗支持的敘利亞政府軍或獲默許攻擊支持反對派的以色列軍隊；而同樣獲伊朗支
持的黎巴嫩真主黨在最新國會大選中佔上風，勢再添局勢變數。
　　不過，侵侵公然退出伊核協議最大的後遺症，可能是給其他的核不擴散努力帶來負面連鎖反
應，例如即將舉行的美朝峰會。有評論就指，特朗普既然可以撕毀伊核協議，金正恩將如何相信
特朗普對朝鮮的承諾？

＊中國與南北韓、印度、日本互動頻繁＊

　　巧合的是，就在侵侵宣布退出伊核協議前，金正恩時隔短短６周便再次前往中國，和國家主
席習近平在遼寧大連會晤。首爾高麗大學（Ｋｏｒｅａ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ）的朝鮮專家
Ｌｅｅ　Ｊｏｎｇ　Ｎａｍ就指，已有跡象表明，在要求北韓在甚麼程度上棄核的問題上，華盛
頓和平壤之間出現了分歧……所以平壤需要提醒華盛頓，無論北韓想要甚麼，它都有中國作強大
後盾，這將使金正恩在即將與特朗普進行的談判中擁有更多籌碼。
　　華盛頓智庫國家利益中心防務研究主任Ｈａｒｒｙ　Ｊ﹒Ｋａｚｉａｎｉｓ亦稱，中朝最高
領導人最近互動的次數讓人覺得可疑，「我懷疑美朝峰會上將討論的議題可能存在一些挑戰。」
　　可以預見的是，從習近平與金正恩不到兩個月時間兩度會晤、習近平上月底與印度總理莫迪
武漢低調非正式會面，到國務院總理李克強與南韓總統文在寅、日本首相安倍晉三今天於東京舉
行三方首腦會議，中國正借特朗普的四處樹敵作風「暗渡陳倉」，重奪亞洲話語權，而此是否增
添中美貿易談判底氣，姑且拭目以待。《經濟通通訊社記者　俞瑾》

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