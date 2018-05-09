【本港樓市】會德豐地產：筲箕灣新盤落成交樓，將有兩個項目落成

《經濟通通訊社９日專訊》會德豐地產常務董事黃光耀於記者會表示，旗下位於港島東筲箕

灣住宅物業ＩＳＬＡＮＤ ＲＥＳＩＤＥＮＣＥ現已落成，並成立交樓小組，向業主發出收樓通

知。

該項目於２０１５年１０月開售，全數沽清推出１５３個單位，套現逾２１億元。現尚餘１

７個單位，包括１５個標準分層單位及２個頂層特色單位。未來將有機會以招標形式出售頂層特

色，售價會參考集團旗下西營盤ＫＥＮＳＩＮＧＴＯＮ ＨＩＬＬ早前賣出單位，售價為１﹒１

３億元，呎價達５萬元。

另外，位於啟德ＯＡＳＩＳ ＫＡＩ ＴＡＫ，於４月初全數沽清推售的４６０個單位，套

現達５０億元，平均呎價為２２７００元。最後成交單位為３房７５２呎單位，售價為２０８９

萬元，呎價為２７７００元。

黃氏指，月內會推出第三階段售樓，主要為第一及第二座的剩餘單位，包括１５０伙分層單

位、２８伙低座單位及４伙項層特色單位，戶型由開放式到３房單位不等，實用面積介乎２９４

呎至７９７平方呎。

此外，會德豐今年６月底前將有兩個項目落成，其中包括屯門ＮＡＰＡ及何文田ＯＮＥ

ＨＯＭＡＮＴＩＮ。

會德豐有約１０個項目正在推售，貨尾單位佔約１０％，約７００伙。就將軍澳ＭＡＬＩＢ

Ｕ為例，全數１５００個單位，已售出１４７６個，剩餘單位不到一成。集團希望貨如輪轉，如

果項目有條件及有樓花批文，都會隨即推售。另外，部分項目仍在預售樓花期，如ＯＡＳＩＳ

ＫＡＩ ＴＡＫ，於２０１９年５月才正式入伙。

黃氏稱有興趣入標本周截標的啟德區的地皮，因區內已有項目發展，近期亦吸納同區地皮。

（ｋｅ）

