【本港樓市】會德豐地產：筲箕灣新盤落成交樓，將有兩個項目落成

《經濟通通訊社９日專訊》會德豐地產常務董事黃光耀於記者會表示，旗下位於港島東筲箕
灣住宅物業ＩＳＬＡＮＤ ＲＥＳＩＤＥＮＣＥ現已落成，並成立交樓小組，向業主發出收樓通
知。
該項目於２０１５年１０月開售，全數沽清推出１５３個單位，套現逾２１億元。現尚餘１
７個單位，包括１５個標準分層單位及２個頂層特色單位。未來將有機會以招標形式出售頂層特
色，售價會參考集團旗下西營盤ＫＥＮＳＩＮＧＴＯＮ ＨＩＬＬ早前賣出單位，售價為１﹒１
３億元，呎價達５萬元。
另外，位於啟德ＯＡＳＩＳ ＫＡＩ ＴＡＫ，於４月初全數沽清推售的４６０個單位，套
現達５０億元，平均呎價為２２７００元。最後成交單位為３房７５２呎單位，售價為２０８９
萬元，呎價為２７７００元。
黃氏指，月內會推出第三階段售樓，主要為第一及第二座的剩餘單位，包括１５０伙分層單
位、２８伙低座單位及４伙項層特色單位，戶型由開放式到３房單位不等，實用面積介乎２９４
呎至７９７平方呎。
此外，會德豐今年６月底前將有兩個項目落成，其中包括屯門ＮＡＰＡ及何文田ＯＮＥ
ＨＯＭＡＮＴＩＮ。
會德豐有約１０個項目正在推售，貨尾單位佔約１０％，約７００伙。就將軍澳ＭＡＬＩＢ
Ｕ為例，全數１５００個單位，已售出１４７６個，剩餘單位不到一成。集團希望貨如輪轉，如
果項目有條件及有樓花批文，都會隨即推售。另外，部分項目仍在預售樓花期，如ＯＡＳＩＳ
ＫＡＩ ＴＡＫ，於２０１９年５月才正式入伙。
黃氏稱有興趣入標本周截標的啟德區的地皮，因區內已有項目發展，近期亦吸納同區地皮。
（ｋｅ）