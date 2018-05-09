【企業盈警】天德化工（００６０９）料六個月溢利按年跌７０％

《經濟通通訊社９日專訊》天德化工（００６０９）發盈警，預期截至２０１８年６月３０

日止六個月溢利按年跌７０％。減少主要由於氰基化合物及其衍生產品的市場競爭激烈，導致此

產品類別的銷售價格和銷量均有所下降；此外，相應的原材料成本仍處於高位。（ｇｌ）

