【企業盈警】中信科技（０８１７８）料首季轉虧蝕最少２００萬元

《經濟通通訊社９日專訊》中國信息科技（０８１７８）發盈警，料集團截至３月３１日止

第一季度，將錄得虧損不少於２００萬元。董事會相信虧損主要由於（ｉ）集團於去年第一季度

錄得證券投資的未經審核公平值收益約１３０萬元，而本年第一季度的相關收益則顯著較少；及

（ｉｉ）員工成本增加約２００萬元所致。（ｇｌ）

