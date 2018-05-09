《經濟通通訊社９日專訊》中國信息科技（０８１７８）發盈警，料集團截至３月３１日止
第一季度，將錄得虧損不少於２００萬元。董事會相信虧損主要由於（ｉ）集團於去年第一季度
錄得證券投資的未經審核公平值收益約１３０萬元，而本年第一季度的相關收益則顯著較少；及
（ｉｉ）員工成本增加約２００萬元所致。（ｇｌ）
09/05/2018 08:52
【企業盈警】中信科技（０８１７８）料首季轉虧蝕最少２００萬元
《經濟通通訊社９日專訊》中國信息科技（０８１７８）發盈警，料集團截至３月３１日止
第一季度，將錄得虧損不少於２００萬元。董事會相信虧損主要由於（ｉ）集團於去年第一季度
錄得證券投資的未經審核公平值收益約１３０萬元，而本年第一季度的相關收益則顯著較少；及
（ｉｉ）員工成本增加約２００萬元所致。（ｇｌ）
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