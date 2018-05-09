【企業盈喜】利駿香港（０８３６０）料第一季溢利將按年大幅增長

《經濟通通訊社９日專訊》利駿集團香港（０８３６０）發盈喜，預期２０１８年第一季溢

利將按年錄得大幅增長，預期增長主要由於按公平值計入損益賬之財務資產的公平值收益。

集團第一季的業績，預期將於周五（１１日）或前後刊發。（ｇｌ）

