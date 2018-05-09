《經濟通通訊社９日專訊》利駿集團香港（０８３６０）發盈喜，預期２０１８年第一季溢
利將按年錄得大幅增長，預期增長主要由於按公平值計入損益賬之財務資產的公平值收益。
集團第一季的業績，預期將於周五（１１日）或前後刊發。（ｇｌ）
09/05/2018 08:54
【企業盈喜】利駿香港（０８３６０）料第一季溢利將按年大幅增長
《經濟通通訊社９日專訊》利駿集團香港（０８３６０）發盈喜，預期２０１８年第一季溢
利將按年錄得大幅增長，預期增長主要由於按公平值計入損益賬之財務資產的公平值收益。
集團第一季的業績，預期將於周五（１１日）或前後刊發。（ｇｌ）
|國際動態09/05/2018
華納音樂沽75% Spotify持股 套31億
|板塊分析08/05/2018
成本回落 需求穩升 火電股浴火重生
|剖析天下08/05/2018
日本經濟處擴張區間 通脹見2%可能性不高
|剖析天下08/05/2018
【FOCUS】多項指標考驗人幣穩定 關注鶴叔下周美國行
|國際動態08/05/2018
工潮14日 法財長：法航可隨時消失
|FOCUS07/05/2018
【FOCUS】民間智慧破譯官媒字眼 侵侵反擊火力難料
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰