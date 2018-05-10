【新股上市】傳美生物科技公司Ｓｔｅａｌｔｈ今年港上市

《經濟通通訊社１０日專訊》據知情人士透露，美國生物科技公司Ｓｔｅａｌｔｈ Ｂｉｏ

ＴｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓＩｎｃ﹒計劃最快今年在香港進行首次公開募股（ＩＰＯ），現正與

顧問研究上市中。Ｓｔｅａｌｔｈ將尋求籌資約２億美元，不過籌備工作還處於早期階段，上市

交易細節可能會有變化。

Ｓｔｅａｌｔｈ是晨興集團投資的公司。（ｍｌ）

