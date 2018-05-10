《經濟通通訊社１０日專訊》中航科工（０２３５７）公布，獲中國證監會正式批准，參加
Ｈ股全流通試點項目。
根據證監會批准，公司獲准將不超過約３６﹒１億股內資股轉換為Ｈ股並上市，但詳細實施
計劃尚未有最終確定。（ｔｔ）
10/05/2018 09:06
【Ｈ全流通】中航科工（２３５７）獲中證監批准參加Ｈ股全流通
《經濟通通訊社１０日專訊》中航科工（０２３５７）公布，獲中國證監會正式批准，參加
Ｈ股全流通試點項目。
根據證監會批准，公司獲准將不超過約３６﹒１億股內資股轉換為Ｈ股並上市，但詳細實施
計劃尚未有最終確定。（ｔｔ）
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