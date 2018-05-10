【Ｈ全流通】中航科工（２３５７）獲中證監批准參加Ｈ股全流通

《經濟通通訊社１０日專訊》中航科工（０２３５７）公布，獲中國證監會正式批准，參加

Ｈ股全流通試點項目。

根據證監會批准，公司獲准將不超過約３６﹒１億股內資股轉換為Ｈ股並上市，但詳細實施

計劃尚未有最終確定。（ｔｔ）

