《經濟通通訊社１０日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）昨發公告稱，
受禁令影響，公司主要經營活動已無法進行。
公告又稱，目前現金充足，在合法合規下堅守商業信用，並表示積極與美國政府相關部門溝
通，調整或取消禁令，推動事情向好的方向發展。
中興續停牌。（ｔｔ）
10/05/2018 10:10
【禁制中興】中興（７６３）：受禁令影響，主要經營活動無法進行
《經濟通通訊社１０日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）昨發公告稱，
受禁令影響，公司主要經營活動已無法進行。
公告又稱，目前現金充足，在合法合規下堅守商業信用，並表示積極與美國政府相關部門溝
通，調整或取消禁令，推動事情向好的方向發展。
中興續停牌。（ｔｔ）
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