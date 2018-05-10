【禁制中興】中興（７６３）：受禁令影響，主要經營活動無法進行

《經濟通通訊社１０日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）昨發公告稱，

受禁令影響，公司主要經營活動已無法進行。

公告又稱，目前現金充足，在合法合規下堅守商業信用，並表示積極與美國政府相關部門溝

通，調整或取消禁令，推動事情向好的方向發展。

中興續停牌。（ｔｔ）

