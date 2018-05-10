《經濟通通訊社１０日專訊》美國官員表示，新加坡最有可能成為美國總統特朗普與北韓領
導金正恩會晤地點。此前北韓釋放３名被扣留的美國人，為今次會晤清除一大障礙。
今次釋放行動受到白宮稱讚，認為是金正恩釋出友好的姿態。該名美國官員表示，在特朗普
表示這次美朝峰會不會在重兵把守的兩韓非軍事區舉行之後，新加坡成為最有可能的地點。
（ｍｎ）
10/05/2018 13:28
【美朝破冰】傳新加坡或成為美朝首腦會晤地點
《經濟通通訊社１０日專訊》美國官員表示，新加坡最有可能成為美國總統特朗普與北韓領
導金正恩會晤地點。此前北韓釋放３名被扣留的美國人，為今次會晤清除一大障礙。
今次釋放行動受到白宮稱讚，認為是金正恩釋出友好的姿態。該名美國官員表示，在特朗普
表示這次美朝峰會不會在重兵把守的兩韓非軍事區舉行之後，新加坡成為最有可能的地點。
（ｍｎ）
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