【美朝破冰】特朗普親自迎接３名被北韓釋放的美國人回國

《經濟通通訊社１０日專訊》美國總統特朗普迎接３名被北韓扣押一年多的美國人回國，美

國當地時間凌晨２時４２分三人乘坐的飛機從平壤降落在華盛頓郊外的軍事基地。

特朗普及夫人梅拉尼婭在２時５４分登上飛機，彭斯及國務卿蓬佩奧等則在飛機外等待，５

分鐘後特朗普夫婦與３人離開飛機，他們揮舞手臂表示慶祝。（ｍｎ）

