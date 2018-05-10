《經濟通通訊社１０日專訊》美國總統特朗普迎接３名被北韓扣押一年多的美國人回國，美
國當地時間凌晨２時４２分三人乘坐的飛機從平壤降落在華盛頓郊外的軍事基地。
特朗普及夫人梅拉尼婭在２時５４分登上飛機，彭斯及國務卿蓬佩奧等則在飛機外等待，５
分鐘後特朗普夫婦與３人離開飛機，他們揮舞手臂表示慶祝。（ｍｎ）
10/05/2018 16:26
【美朝破冰】特朗普親自迎接３名被北韓釋放的美國人回國
《經濟通通訊社１０日專訊》美國總統特朗普迎接３名被北韓扣押一年多的美國人回國，美
國當地時間凌晨２時４２分三人乘坐的飛機從平壤降落在華盛頓郊外的軍事基地。
特朗普及夫人梅拉尼婭在２時５４分登上飛機，彭斯及國務卿蓬佩奧等則在飛機外等待，５
分鐘後特朗普夫婦與３人離開飛機，他們揮舞手臂表示慶祝。（ｍｎ）
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