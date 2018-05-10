《經濟通通訊社１０日專訊》精雅印刷（０８３９１）公布招股結果，發售價為０﹒６元。
香港公開發售認購８７３２萬股，相當超額認購約６﹒９４倍。
香港公開發售一手必中；認購１１００萬股的「頭錘飛」有２張，中籤率１﹒２％。
根據配售初步提呈之發售股份已獲適度超額認購，相當於合共９９００萬股配售股份 之約
１﹒５５倍。
所得款項淨額估計將約為４１００萬元。
股份將於明日（１１日）掛牌，每手買賣單位４０００股。（ａｌ）
10/05/2018 09:19
【ＩＰＯ反應】精雅印刷（０８３９１）超購６﹒９４倍，人人有份
《經濟通通訊社１０日專訊》精雅印刷（０８３９１）公布招股結果，發售價為０﹒６元。
香港公開發售認購８７３２萬股，相當超額認購約６﹒９４倍。
香港公開發售一手必中；認購１１００萬股的「頭錘飛」有２張，中籤率１﹒２％。
根據配售初步提呈之發售股份已獲適度超額認購，相當於合共９９００萬股配售股份 之約
１﹒５５倍。
所得款項淨額估計將約為４１００萬元。
股份將於明日（１１日）掛牌，每手買賣單位４０００股。（ａｌ）
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