【ＩＰＯ反應】精雅印刷（０８３９１）超購６﹒９４倍，人人有份

《經濟通通訊社１０日專訊》精雅印刷（０８３９１）公布招股結果，發售價為０﹒６元。

香港公開發售認購８７３２萬股，相當超額認購約６﹒９４倍。

香港公開發售一手必中；認購１１００萬股的「頭錘飛」有２張，中籤率１﹒２％。

根據配售初步提呈之發售股份已獲適度超額認購，相當於合共９９００萬股配售股份 之約

１﹒５５倍。

所得款項淨額估計將約為４１００萬元。

股份將於明日（１１日）掛牌，每手買賣單位４０００股。（ａｌ）

