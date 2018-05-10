【貿易開戰】商務部：希望中美貿易磋商共同努力實現互利共贏

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》商務部新聞發言人高峰在例行記者會就

「中方應邀派團赴美進行經貿磋商」等問題回應表示，今年前四個月中國外貿進出口繼續穩中向

好，預計全年將保持這一勢頭，希望中美經貿關係能夠成為推動全球經濟持續增長的強大動力。

他表示，中方始終不希望打、也不怕打貿易戰。關於中美經貿磋商希望中美共同努力實現互

利共贏。

