【駐京專電】商務部：中日簽署食品進品和合資製作電影協議

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》商務部新聞發言人高峰在例行記者會表示

，中日已共同簽署發展第三方市場合作的備忘錄。在中日高層經濟對話的基礎下，推動兩國在第

三方市場的合作，中日並簽署了共同加強服務貿易的合作備忘錄，創建中日服務貿易機制，推動

服務業的互利合作。此外，中國並與日本簽署了日本食品進口和合資製作電影的合作協議。

關於中日韓自貿區，中國與日韓正加強中日韓自貿區談判，目前已取得一定進展，將共同努

力，力爭達成互惠高水平高質量的自由貿易協定。

