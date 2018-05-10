《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》商務部新聞發言人高峰在例行記者會表示
，中日已共同簽署發展第三方市場合作的備忘錄。在中日高層經濟對話的基礎下，推動兩國在第
三方市場的合作，中日並簽署了共同加強服務貿易的合作備忘錄，創建中日服務貿易機制，推動
服務業的互利合作。此外，中國並與日本簽署了日本食品進口和合資製作電影的合作協議。
關於中日韓自貿區，中國與日韓正加強中日韓自貿區談判，目前已取得一定進展，將共同努
力，力爭達成互惠高水平高質量的自由貿易協定。
10/05/2018 11:21
【駐京專電】商務部：中日簽署食品進品和合資製作電影協議
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》商務部新聞發言人高峰在例行記者會表示
，中日已共同簽署發展第三方市場合作的備忘錄。在中日高層經濟對話的基礎下，推動兩國在第
三方市場的合作，中日並簽署了共同加強服務貿易的合作備忘錄，創建中日服務貿易機制，推動
服務業的互利合作。此外，中國並與日本簽署了日本食品進口和合資製作電影的合作協議。
關於中日韓自貿區，中國與日韓正加強中日韓自貿區談判，目前已取得一定進展，將共同努
力，力爭達成互惠高水平高質量的自由貿易協定。
|國際動態10/05/2018
馬國大選 總理料保國會議席
|FOCUS09/05/2018
【FOCUS】退出核協議侵侵變身壞蛋掌門 中國或藉機暗渡陳倉
|生財有道09/05/2018
【無人經濟】自助洗衣店 四日開一間
|國際動態09/05/2018
華納音樂沽75% Spotify持股 套31億
|板塊分析08/05/2018
成本回落 需求穩升 火電股浴火重生
|剖析天下08/05/2018
日本經濟處擴張區間 通脹見2%可能性不高
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰