《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》商務部新聞發言人高峰在例行記者會表示
，商務部發布《中國展覽業發展統計分析報告（２０１７）》。據商務部統計，２０１７年在全
國專業展館舉辦的各類展覽會共５６０４場，展覽總面積１０６４２萬平方米，分別較２０１６
年增長１％和１２﹒３％。
平均單體展會規模持續擴大，展覽面積達１０萬平方米以上的展會數量佔３％，較２０１６
年提升０﹒３個百分點。展覽經營效益持續向好，２０１７年全國展覽營業收入８７２億元，同
比增長１２﹒３％。
10/05/2018 11:21
【駐京專電】商務部：去年全國專業展館舉辦展覽會５６０４場
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》商務部新聞發言人高峰在例行記者會表示
，商務部發布《中國展覽業發展統計分析報告（２０１７）》。據商務部統計，２０１７年在全
國專業展館舉辦的各類展覽會共５６０４場，展覽總面積１０６４２萬平方米，分別較２０１６
年增長１％和１２﹒３％。
平均單體展會規模持續擴大，展覽面積達１０萬平方米以上的展會數量佔３％，較２０１６
年提升０﹒３個百分點。展覽經營效益持續向好，２０１７年全國展覽營業收入８７２億元，同
比增長１２﹒３％。
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