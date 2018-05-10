《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》商務部新聞發言人高峰在例行記者會表示
，今年將對消費升級計劃進行全面部署，下一步將在打造便民生活服務圈、擴大中高端商品進口
、促進綠色循環消費、造好供應鏈創新與應用試點、改造一批高品類步行街等方面適時研究出台
相關的工作舉措，預計今年消費將呈現較快平穩增長的態勢。
另外，他表示，中國與俄羅斯的貿易今年可能超過１０００億美元。中俄貿易今年有望保持
雙位數增長。
10/05/2018 11:29
【駐京專電】商務部：研究出台消費升級措施，擴大中高端商品進口
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》商務部新聞發言人高峰在例行記者會表示
，今年將對消費升級計劃進行全面部署，下一步將在打造便民生活服務圈、擴大中高端商品進口
、促進綠色循環消費、造好供應鏈創新與應用試點、改造一批高品類步行街等方面適時研究出台
相關的工作舉措，預計今年消費將呈現較快平穩增長的態勢。
另外，他表示，中國與俄羅斯的貿易今年可能超過１０００億美元。中俄貿易今年有望保持
雙位數增長。
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