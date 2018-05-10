《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》３月外貿一度出現逆差，４月重回順差，
商務部新聞發言人高峰在例行記者會表示，中國從不刻意追求貿易順差，目前順差狀況完全是市
場行為，也會隨著市場的變化而變化。
他表示，貿易順差不是中國的目標，希望中國外貿發展不僅能惠及中國經濟和中國人民，更
能帶動所有貿易夥伴的繁榮。
10/05/2018 11:34
【駐京專電】商務部：中國從不追求貿易順差，目前狀況是市場行為
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》３月外貿一度出現逆差，４月重回順差，
商務部新聞發言人高峰在例行記者會表示，中國從不刻意追求貿易順差，目前順差狀況完全是市
場行為，也會隨著市場的變化而變化。
他表示，貿易順差不是中國的目標，希望中國外貿發展不僅能惠及中國經濟和中國人民，更
能帶動所有貿易夥伴的繁榮。
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