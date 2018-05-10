【貿易開戰】商務部：中美雙方工作團隊正就磋商安排保持溝通

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》商務部新聞發言人高峰在例行記者會表示

，目前中美雙方工作團隊正就下一步磋商安排保持溝通。

高峰表示，希望中美經貿關係成為推動全球經濟增長的強大動力。

中方已收到美國財政部長姆努欽的來信，正式邀請國務院副總理劉鶴訪美，就雙邊經貿問題

繼續磋商。

