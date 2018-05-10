《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》商務部新聞發言人高峰在例行記者會表示
，目前中美雙方工作團隊正就下一步磋商安排保持溝通。
高峰表示，希望中美經貿關係成為推動全球經濟增長的強大動力。
中方已收到美國財政部長姆努欽的來信，正式邀請國務院副總理劉鶴訪美，就雙邊經貿問題
繼續磋商。
10/05/2018 11:42
【貿易開戰】商務部：中美雙方工作團隊正就磋商安排保持溝通
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》商務部新聞發言人高峰在例行記者會表示
，目前中美雙方工作團隊正就下一步磋商安排保持溝通。
高峰表示，希望中美經貿關係成為推動全球經濟增長的強大動力。
中方已收到美國財政部長姆努欽的來信，正式邀請國務院副總理劉鶴訪美，就雙邊經貿問題
繼續磋商。
|國際動態10/05/2018
馬國大選 總理料保國會議席
|FOCUS09/05/2018
【FOCUS】退出核協議侵侵變身壞蛋掌門 中國或藉機暗渡陳倉
|生財有道09/05/2018
【無人經濟】自助洗衣店 四日開一間
|國際動態09/05/2018
華納音樂沽75% Spotify持股 套31億
|板塊分析08/05/2018
成本回落 需求穩升 火電股浴火重生
|剖析天下08/05/2018
日本經濟處擴張區間 通脹見2%可能性不高
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社企廊
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰