【上海專電】上海公布連串企業優惠政策，料減滬企５００億元負擔

《經濟通通訊社記者楊英傑１０日上海專電》上海市政府宣布今年將實施９方面１８項政策

，減輕在滬企業負擔，預計新增減負５００億元（人民幣．下同）左右，另清退保證金約

１４２億元。

減負措施包括延長階段性降低失業保險費率、將工傷保險基準費率下調５０％、擴大失業保

險援企穩崗政策範圍、暫停征收企業欠薪保障費等政策。上海市人力資源和社會保障局副局長費

予清強調，政府會加強監督，盡可能讓符合條件的企業都享受到補貼政策，同時加強監管，對於

僵屍企業、嚴重違規的企業嚴格把關、堅決不給補貼。另外，他表示，該些措施是在確保社保基

金安全的情況下減負降費的，絕對不影響參保人員待遇。

增值稅方面，自今年５月１日起，對納稅人發生增值稅應稅銷售行為或進口貨物，原適用

１７％和１１％稅率的，稅率分別調整為１６％、１０％。統一增值稅小規模納稅人標準，並對

實施部分企業未抵扣完的進項稅額一次性退還政策。

上海將降低殘疾人保障金徵繳水平，將徵收標準上限從上海社會平均工資的３倍降至２倍；

研究城市道路挖掘修覆費優惠方案；停止對租賃房屋、場地使用土地的外資企業征收土地使用費

；降低藥品、醫療器械產品註冊費３０％；規範特種設備檢驗檢測費收費項目，總體降標

３０％左右；完善單位生活垃圾處置費差異化收費；以及規範中介服務收費等等。

